Захваты исправительных колоний (ИК) арестантами, а также миграционный беспредел взаимосвязаны и представляют собой второй фронт в тылу России, с которым нужно бороться, пишет «Царьград» .

Один из бывших сотрудников ростовского СИЗО № 1 рассказал, что захват ИК происходит сразу по нескольким причинам, но главными из них становятся нехватка кадров у ФСИН и переполненность колоний. Молодые офицеры не хотят работать с террористами и нацистами за 40 тысяч рублей, а опытные сотрудники ФСИН увольняются и уходят в другие структуры.

Повышенное количество заключенных тоже играет свою роль. При нехватке персонала за превышающими лимит арестантами крайне сложно качественно следить. Решить эту проблему можно совершенствованием мер безопасности и адекватным распределением заключенных по исправительным колониям и СИЗО.

Источник в силовых ведомствах считает, что террористы и нацисты — это категория граждан «невозвратные», которые не меняются в тюрьме, а наоборот, вербуют в свои ряды новых террористов и нацистов, которые совершают преступления в так называемом втором фронте в стране.

Эксперты считают, что в России должен появиться еще один Уголовный кодекс — для иностранных заключенных, в котором высшей мерой наказания станет казнь.