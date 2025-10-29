Эксперты раскрыли три сценария военного вмешательства США в Венесуэлу

Зарубежные эксперты представили три вероятных сценария военного вмешательства США в Венесуэлу на фоне нарастающей напряженности в Карибском регионе, сообщает РБК .

Согласно анализу Financial Times, Вашингтон может рассмотреть следующие варианты: точечные ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей; специальная операция по захвату президента Николаса Мадуро или его ближайших соратников; либо полномасштабное вторжение по образцу операции в Панаме 1989 года, хотя последний сценарий считается маловероятным.

Особое внимание уделяется недавним действиям США в регионе — с начала октября американские силы потопили не менее 14 судов, подозреваемых в наркоторговле, что вызвало вопросы о истинных целях военного присутствия.

Аналитики отмечают, что венесуэльские вооруженные силы, ориентированные преимущественно на внутренний контроль, могут оказаться не готовы к отражению внешней агрессии, указано в публикации.



