Эксперты раскрыли истинные мотивы заявлений американского президента
Белик: Трамп использует ультиматумы России для имиджа «крутого парня»
Депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии для РИА Новости назвал цели последних заявлений президента США Дональда Трампа о России.
«Весь этот шум вокруг 50-дневного ультиматума — не более чем попытка спасти лицо», — заявил парламентарий.
Американский президент понимает, что провалил переговоры по Украине, и теперь пытается выглядеть «крутым парнем» перед своими избирателями, отметил он.
Политолог отметил абсурдность ситуации: «Трамп сначала даёт России 50 дней, потом внезапно сокращает срок до 10-12 дней. Это не стратегия, это паника. Он осознаёт, что Москва не примет навязанных условий, поэтому переходит к пустым угрозам».
Ранее глава Белого дома высказался о сокращении срока для ситуации по Украине.