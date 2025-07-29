Эксперты раскрыли истинные мотивы заявлений американского президента

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии для РИА Новости назвал цели последних заявлений президента США Дональда Трампа о России.

«Весь этот шум вокруг 50-дневного ультиматума — не более чем попытка спасти лицо», — заявил парламентарий.

Американский президент понимает, что провалил переговоры по Украине, и теперь пытается выглядеть «крутым парнем» перед своими избирателями, отметил он.

Политолог отметил абсурдность ситуации: «Трамп сначала даёт России 50 дней, потом внезапно сокращает срок до 10-12 дней. Это не стратегия, это паника. Он осознаёт, что Москва не примет навязанных условий, поэтому переходит к пустым угрозам».

Ранее глава Белого дома высказался о сокращении срока для ситуации по Украине.