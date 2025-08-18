Эксперты предупреждают о возможном конфликте на встрече в Вашингтоне

WP: Зеленский и Трамп могут снова поспорить на встрече в Вашингтоне

Украинские и американские аналитики не исключают повторения публичного столкновения между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме, сообщает The Washington Post .

Николай Белесков из украинского Национального института стратегических исследований прямо заявил о существующем риске новой перепалки между лидерами.

Бывший советник Трампа Джон Болтон также допускает возможность обострения отношений, ссылаясь на предыдущие трения между президентами. Особую пикантность ситуации добавляет признание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он давал Зеленскому советы по поведению во время визита в Вашингтон.

Встреча происходит на фоне подготовки возможных трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и становится важным тестом для дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном.