Трехсторонний саммит по Украине может не состояться

Планы трехстороннего саммита с участием президентов США, России и Украины остаются под вопросом после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома, американская сторона надеется на проведение переговоров в формате «тройки» на следующей неделе, но не может дать никаких гарантий.

Ранее Дональд Трамп анонсировал возможную встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, о чем уведомил европейских партнеров и Украину после своих переговоров с российским лидером на Аляске.

Однако, как отмечает издание, в администрации США предостерегают от излишнего оптимизма — переговоры в понедельник могут не привести к немедленной организации трехстороннего саммита.