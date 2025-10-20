Эксперты предупредили о рисках плана ЕС по использованию российских активов
FR: схема ЕС с российскими активами дорого обойдется налогоплательщикам
План Европейского союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине может привести к значительным финансовым последствиям для налогоплательщиков, сообщает RT.
По данным издания Frankfurter Rundschau, предлагаемая схема выпуска «репарационных облигаций» содержит скрытые риски и потенциальные правовые проблемы.
Авто статья указывает, что сложный механизм реализации этого плана в конечном итоге может оказаться финансово обременительным для граждан стран ЕС, включая немецких налогоплательщиков.
Ранее критику плана также выразили США, выступающие против использования замороженных активов для предоставления кредита Киеву.