Эксперты: мир ждут «качели» после победы Трампа на выборах президента США

Замдиректора ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова Виктория Журавлева и руководитель центра международной безопасности ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова, академик Алексей Арбатов рассказали, каким будет новый срок президентства Дональда Трампа. По их словам, мир ждут «качели», в том числе ядерные, сообщает «Интерфакс» .

По словам экспертов, нынешний президент США Джо Байден вел в ядерной сфере довольно осторожную, даже вялую политику. В отличие от своего предшественника Трамп будет «раскачивать эти качели».

«От миротворческих заявлений и благих пожеланий до жесткого противостояния, и особенно, я хочу это подчеркнуть, в ядерной сфере. Администрация Байдена никогда напрямую не угрожала ядерным оружием. А Трамп в свое время громогласно угрожал», — заявил Арбатов.

По мнению Журавлевой, обладая беспрецедентной поддержкой конгресса, Трамп будет снижать налоги на корпорации, работать в поддержку американской промышленности и экономики. В целом будет действовать система протекционизма.

«Повышение тарифов, пошлин, причем достанется крепко не только Китаю, но и Европейскому союзу. Собственно, Трамп не делал никакого секрета, что главной для него будет поддержка своего производителя», — заявила специалист.

Более того, возвращение к власти Трампа изменит существующую миграционную политику в министерстве внутренней безопасности страны. В ведомстве пока не могут предположить, что теперь будет с программами миграции, принятыми в администрации Байдена.