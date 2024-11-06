В США могут резко изменить миграционную политику

сегодня в 22:50

В миграционном ведомстве США готовятся к изменению политики

Возвращение к власти в США Дональда Трампа изменит существующую миграционную политику в министерстве внутренней безопасности страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN.

«Министерство внутренней безопасности готовится к кардинальному изменению миграционной политики при новой администрации Трампа», — информирует телеканал.

В ведомстве пока не могут предположить, что теперь будет с программами миграции, принятыми в администрации нынешнего президента Джо Байдена.

Трамп считается непримиримым противником миграционной политики Демократической партии и обещал в случае победы на выборах устроить«самую большую депортацию в истории».