Эксперт Журавлева: Трамп пытается охладить ожидания от встречи с Путиным

В пятницу 15 августа на Аляске в Анкоридже состоится саммит Россия — США, на котором лидеры двух держав обсудят массу насущных вопросов.

Трамп ранее заявил, что, если не получит «необходимые ответы» от Путина в ходе переговоров на Аляске 15 августа, то следующей их встречи может не быть. Трамп также ждет, что российский лидер согласится на прекращение огня на Украине. Если этого не произойдет, то Россию «ждут последствия» от США.

«Его последнее заявление очень характерно. Это попытка сбить ожидания, с одной стороны, ему хотелось бы, чтобы эта встреча была его триумфом, иначе бы он ее не назначал. Ему нужен прорыв в направлении урегулирования украинского конфликта. Прежде всего это нужно для его амбиций и желания оставить исторический след», — объясняет Журавлева.

Она также отметила, что прогресс в урегулировании украинского кризиса Трамп хочет преподнести своей внутренней аудитории. По словам Журавлевой, Америка до сих пор поделена на два лагеря: первые жестко критикуют своего президента, а вторые безоговорочно поддерживают.