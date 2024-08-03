Эксперт Забаринский об обмене заключенными: мир увидел, что у США и РФ возможен диалог

Эксперт Забаринский об обмене между США и РФ: мир увидел, что возможен диалог

Прошедший обмен заключенными выгоден и США, и России. Кроме того, мир увидел, что страны могут договориться между собой, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.

Ранее в турецкой Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и США. В РФ вернулись 8 человек. Их встретил лично президент Владимир Путин.

«Из состоявшегося вчера обмена заключенными можно сделать, как минимум, два вывода. Первый — о зафиксированном состоянии конфронтации между Россией и США. Видна при этом и более широкая „линия разграничения“, где с одной стороны „стола“ сидят союзники по НАТО в лице США и Германии, а с другой — Союзное государство России и Белоруссии», — сказал Забаринский.

Он добавил, что противоборство становится понятным еще и потому, что между дружественными странами обмены разведчиками в подобном формате не производятся, а для нейтральных государств такое событие означало бы «натянутость» отношений.

«Отсюда вытекает второй важный момент произошедшего обмена: стороны принципиально могут договариваться по важным для них вопросам вопреки геополитическим разногласиям. То есть, весь мир увидел, что между США и Россией возможен диалог, как минимум, по гуманитарным вопросам», — пояснил политолог.

По его словам, здесь представляется уместной шутка про то, что стороны смогли договориться, так как в переговорах не участвовала Украина.

Эксперт подчеркнул, что, опуская юмор, произошедшее событие выгодно всем сторонам. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко демонстрирует союзнические отношения с РФ, глава государства Владимир Путин показывает авторитет на международной арене и то, что российских граждан в беде не бросает.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтверждает свой «нейтралитет» и посреднические способности, канцлер ФРГ Олаф Шольц демонстрирует свою способность к переговорам с нами и ведущую роль Германии в этом процессе, команда американского президента Джо Байдена и его зама Камалы Харрис забирает переговорную и миротворческую инициативу у Трампа, готовясь к выборам.