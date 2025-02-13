Эксперт спрогнозировал, пойдет ли Европа наперекор США по поводу мира на Украине

Выступление глав МИД стран Европы и представителей ЕС с поддержкой территориальной целостности Украины отражает одну из ключевых позиций, которых они придерживаются с начала конфликта. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.

Ранее главы МИД стран Европы, а также представители ЕС, в совместном заявлении выступили за территориальную целостность Украины.

«На мой взгляд, ЕС в целом заинтересован в стабилизации ситуации на Украине, поскольку конфликт негативно влияет на безопасность региона, его экономику и внутреннюю политику. Однако, несмотря на эту «солидарность с Киевом», у Европы нет полной автономии в принятии решений по внешней политике», - сказала Кривешко.

ЕС сильно зависит от США и НАТО в вопросах безопасности. Так что совместное заявление европейских держав носит скорее декларативный характер без серьезных гарантий.

«Полагаю, что в краткосрочной перспективе Киев будет стремиться к поддержке Запада, поскольку он пока еще обеспечивает военную и финансовую помощь. Однако в долгосрочной перспективе Украина, возможно, будет вынуждена искать способы хотя бы немного растопить лед в отношениях с Россией, так как европейцы порядком устали от украинских беженцев и трат на вооружение ВСУ», - добавила политолог.

Что касается долгов, то Украина уже столкнулась с серьезной проблемой обслуживания внешнего долга. Вряд ли будет возможным выполнение всех обязательств по долгу в традиционном формате. Возможно, Украина будет вынуждена обратиться к международным организациям с просьбой о реструктуризации долгов или новых кредитах.

«Также возможен сценарий, при котором некоторые западные страны или международные финансовые организации предложат помощь в обмен на определенные экономические реформы или политические уступки. (Американский президент Дональд - ред.) Трамп, кстати, уже заявил о том, что будет помогать Киеву в случае предоставления им доступа к редкоземельным металлам», - заключила эксперт.