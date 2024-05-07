Эксперт Семерников отметил ключевые результаты кабмина во главе с Мишустиным

Исполнительная власть РФ с момента ее назначения была сконцентрирована только в направлении развития страны, но на деле столкнулась с чередой сложностей и испытаний, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Филипп Семерников.

Во вторник после инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина отечественное правительство ушло в отставку.

Эксперт уточнил, что кабмин был вынужден подстраиваться под реалии и отдавать приоритет не только вектору развития, но и вектору принятия антикризисных мер.

«Стоит отметить несколько ключевых результатов правительства Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным. Первый касается именно пандемии 2020 года. Те инструменты борьбы, которые были использованы кабмином, дали мгновенный результат. Государство быстро встало на ноги и понесло не столь значительный ущерб для экономики, в отличие от ЕС или США», — сказал Семерников.

По его словам, второй касается исторического успеха в борьбе с невероятной волной антироссийских санкций. Здесь нужно отдать должное министерству финансов и министерству экономического развития. Таким образом, в стране имеется очевидный прогресс в плане стимулирования экономики и развития государства в целом.

«Предполагаю, что от нового правительства стоит ожидать решения одной из главных проблем: демографии. Разумеется, продолжится борьба с санкциями, будет вестись работа над повышением уровня ВВП и т. д.», — добавил эксперт.

Политолог спрогнозировал, что произойдет постепенное понижение ключевой ставки ЦБ РФ, что является одним из важнейших элементов экономического роста государства.

«Считаю, что кадровые перестановки могут коснуться небольшого количества министерств. Рокировки будут, они всегда были полезны, но сюрпризов ожидать не стоит. Кто-то из министров перейдет в губернаторы, кто-то, наоборот, из губернаторов в правительство», — заключил Семерников.