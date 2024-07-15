Эксперт: сбитые Россией F-16 унизят Запад

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Запад предупредили о трофейных F-16 на Красной площади в Москве

Запад предупредили об унижении в случае демонстрации трофейных F-16 на Красной площади в Москве, пишет RT со ссылкой на мнение эксперта.

Истребители F-16, переданные западными странами Киеву, могут стать российскими трофеями.

«Демонстрация их (F-16) на Красной площади потенциально будет унижением», — сказал Галлагер Фенуик в эфире LCI.

Ранее сообщалось о намерении властей Норвегии передать первые истребители F-16 Украине в ближайшее время.