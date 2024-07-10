Власти Норвегии передадут Киеву шесть истребителей F-16
Премьер Норвегии Стере: Осло передаст Украине шесть истребителей F-16
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью местной газете VG заявил, что правительство страны передаст Украине 6 американских истребителей F-16, сообщает РИА Новости.
«Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16», — сказал Стере.
Премьер добавил, что Осло планирует начать передачу самолетов Киеву уже в текущем году.
Ранее стало известно, что страны НАТО объявят о намерении предоставить Украине еще миллиарды евро помощи. Соответствующее заявление будет сделано на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.
Так, Запад намерен выделить Киеву в качестве помощи как минимум 40 млрд евро на протяжении 2025 года.