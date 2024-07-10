Власти Норвегии передадут Киеву шесть истребителей F-16

сегодня в 16:27

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью местной газете VG заявил, что правительство страны передаст Украине 6 американских истребителей F-16, сообщает РИА Новости .

«Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16», — сказал Стере.

Премьер добавил, что Осло планирует начать передачу самолетов Киеву уже в текущем году.

Ранее стало известно, что страны НАТО объявят о намерении предоставить Украине еще миллиарды евро помощи. Соответствующее заявление будет сделано на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Так, Запад намерен выделить Киеву в качестве помощи как минимум 40 млрд евро на протяжении 2025 года.