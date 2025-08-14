Эксперт Сафранчук: Трамп уверен, что не сможет переиграть Россию

Президент США Дональд Трамп не ставит в приоритетные задачи урегулирование украинского кризиса и вовсе не имеет желания им заниматься, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

«С моей точки зрения, у него нет задачи урегулировать конфликт. Я бы сказал, что урегулирование конфликта обязательно в его интересах. Его главная проблема то, что украинский кризис стал главным вопросом современности. И он вынужден им заниматься. Это не его игра и не он ее начал, и он считает, что это игра в которой ему не получится выиграть у России», — поделился мнением Сафранчук.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России напомнил слова Трампа о том, что он не привел к украинскому кризису.

Сафранчук считает, что президент США говорил это искренне, так как видит противостояние с Россией заведомо проигрышным для Штатов.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа. Она начнется в Анкоридже на Аляске в 11:30 по местному времени, или в 22:30 по московскому.