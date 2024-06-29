Эксперт рассказала об уникальном многоуровневом характере молодежной политики РФ

Ее государственные программы касаются развития школьников, студентов, молодых ученых и профессионалов от учителей до промышленников. Особой сферой реализации молодых людей в России стала помощь в СВО в лице волонтеров и военнослужащих.

На всю страну прогремели имена юных военных – Евгения Кудинова и Олега Пивоварова, получивших высшую награду Героя России благодаря проявленным мужеству и отваге на поле боя.

На волонтерском поприще отметился Владимир Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч мирных жителей Донбасса.

«И это только те имена, истории которых стали всеобщим достоянием, а таких молодых героев десятки тысяч. Для них в России существует государственная волонтерская премия «Мы Вместе», которую вручает лично президент», - сказала политолог.

Для молодых героев СВО в этом году по поручению Владимира Путина была создана специальная программа «Время героев» для реализации внутреннего потенциала бойцов и их ресоциализации. В первую очередь эта инициатива нацелена на подготовку высококвалифицированных кадров из числа бывших военных и действующих участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органы государственной и муниципальной власти, а также госкомпании. Тем самым кадровый проект позволит сформировать подлинную элиту страны, состоящую из деятельных и надежных граждан России, не раз показавших на деле свой созидательный патриотизм.

«Важно отметить, что президент России держит на особом контроле молодежную политику, создающую возможности для самореализации и службы стране молодых людей. Лидер государства лично вовлечен в создание новых форматов взаимодействия с молодежью, например, Владимир Путин стал инициатором «Движения первых» и идейным вдохновителем пула проектов для молодых героев СВО», - заключила эксперт.