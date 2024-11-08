Эксперт рассказал, что должно произойти, чтобы началась ядерная война

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов выразил мнение, что третья мировая война может начаться, если Соединенные Штаты установят ядерные ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы, сообщает NEWS.ru .

«Вероятность третьей мировой войны резко вырастет, если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности, которые будут способны нести ядерное оружие. Пока это только в планах. Опасность начала неспровоцированного глобального термоядерного конфликта и без этого значительно увеличилась», — отметил специалист.

По его мнению, настоящая угроза заключается в появлении нового класса гиперзвуковых вооружений, которые с трудом выявляются традиционными методами, использовавшимися для обнаружения баллистических ракет. Эту проблему также следует учитывать в отношении подводных систем доставки боеголовок, добавил Анпилогов.

Он также подчеркнул, что опасность дополнительно усугубляется крайне низким уровнем доверия между ядерными государствами.