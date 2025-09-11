сегодня в 18:59

Польские власти продолжают активно обсуждать случай проникновения неизвестных беспилотников в воздушное пространство страны. В Сети распространяются не только фотографии сбитых аппаратов, которые приписывают России, но и снимки обломков зенитных ракет польской системы ПВО, обнаруженных местными жителями на приусадебных участках после попыток перехвата неопознанных летательных объектов. По мнению аналитика Владислава Шурыгина, Польша понесла большие финансовые потери, пишет сайт MK.Ru .

Шурыгин, изучивший фотоматериалы с фрагментами ракет, заявил, что операция противовоздушной обороны Польши оказалась экономически нецелесообразной, поскольку затраты на перехват значительно превысили стоимость самих беспилотников.

По данным из соцсетей, многие жители Польши считают, что 10 сентября могла произойти провокация со стороны Украины. Специалисты отмечают, что исполнение предполагаемой операции выглядит непрофессионально.

Согласно распространенной версии, украинская сторона могла собрать российские дроны «Герань» и «Гербера», сбитые системами радиоэлектронной борьбы, восстановить их и направить через территорию Беларуси в польское воздушное пространство.

Эксперт указал на техническую возможность такой операции, учитывая, что при массированных атаках Россия запускает до 500-600 беспилотников, часть которых не достигает целей и может быть подобрана.

По данным СМИ, после предупреждения из Белоруссии о приближающихся объектах польские системы противовоздушной обороны были задействованы на полную мощность. Активировались истребители, включая F-16, и запускались зенитные ракеты. В сети появилось изображение с фрагментами ракеты AIM-120D, которая, как утверждают военные Польши, сбила беспилотный аппарат «Гербера» российского производства.

Военный эксперт отметил, что цена использованной ракеты AMRAAM составляет 1 млн 95 тыс. долларов. При этом стоимость сбитого беспилотника значительно ниже — около 8 тыс. долларов (с учетом 20-процентного снижения цены благодаря серийному производству).

По расчетам специалистов, соотношение затрат оказалось крайне непропорциональным: одна ракета НАТО по стоимости эквивалентна 109 российским беспилотникам «Гербера».

В итоге НАТО потратило около 20 млн долларов на перехват предполагаемых 19 дронов «Гербер», не включая расходы на эксплуатацию истребителей, которые составляют десятки тысяч долларов за каждый вылет.

Шурыгин отметил, что ситуация выглядит ироничной, поскольку украинская сторона, запустившая поддельные дроны в воздушное пространство Польши, фактически вынудила союзников потратить огромные деньги на противодействие несуществующей угрозе.