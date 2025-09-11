Эксперт по безопасности Фефелов: убийца стрелял по Кирку с дальней дистанции

Смерть американского политического активиста Чарли Кирка наступила из-за повреждения шейной артерии. В разговоре с RT специалист по безопасности, телохранитель-инструктор Петр Фефелов отметил, что на видео отчетливо видно сильное кровотечение после ранения, что и стало фатальным фактором. При этом убийца, вероятно, стрелял с дальней дистанции.

Фефелов пояснил, что поскольку люди обычно находятся в движении, а не остаются неподвижными, такое точное попадание в артерию однозначно определило исход инцидента.

Эксперт подверг сомнению точность стрельбы убийцы, указав на необходимость выяснения его прошлого и навыков владения оружием. По его мнению, маловероятно, что стрелявший мог прицельно поразить конкретную точку с расстояния 10 м, особенно учитывая скопление людей.

Специалист предположил, что нападавший стрелял с дальней дистанции, выбрав целью фигуру молодого политического деятеля. Он также отметил, что исход мог быть иным — пуля могла пройти через другую часть шеи или навылет, что позволило бы жертве выжить.

Эксперт еще поднял вопрос о компетентности окружающих людей, интересуясь, обладали ли они медицинскими навыками и оборудованием для оказания экстренной помощи, хотя, по его пониманию, все присутствующие находились в состоянии шока.

Ранее СМИ писали, что Чарли Кирк был убит на глазах огромного количества свидетелей во время встречи со студентами 10 сентября. Американский президент Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к гибели активиста.

