Эксперт ответил, смогут ли левые добиться импичмента Макрону

Политолог Федоров: Макрон может не бояться импичмента, он ничего не нарушал

Во вторник газета Parisien писала, что бюро французского Нацсобрания одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении Макрона. Отстранить действующего президента предложила партия «Непокорившаяся Франция», членами которой являются политики левого толка.

Политолог Федоров на этот счет отметил, что резолюцию, действительно, рассмотрят, однако львиная доля парламентариев либо не поддержат импичмент, либо воздержатся от голосования по этому вопросу.

«Для объявления импичмента „за“ должно проголосовать более 60% всех депутатов Национального собрания, а это невозможно. <…> Никто не хочет вновь сейчас парламентского кризиса», — сказал политолог.

Федоров считает, что сложившаяся ситуация может причинить Макрону репутационные риски, но не более. По словам эксперта, у нынешнего президента нет поводов беспокоиться об импичменте — он не нарушал Конституции Франции или иных юридических норм.