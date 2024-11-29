Эксперт Гусев: чем больше конфликтов, тем больше американцы получают

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, кто стоит за протестами в Грузии. По его словам, заявление о том, что парламент Грузии с преобладанием партии «Грузинская мечта» — пророссийский, не соответствует действительности, сообщает Life.ru .

Эксперт отметил, что первое решение парламента стало испытанием на прочность для грузинской оппозиции, которая ощутила наличие значительного влияния России. Они начали воспринимать парламент Грузии как пророссийский, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

«Но для американцев, прежде всего, и для западноевропейцев, которые, конечно, раскачивают вот эту лодку в Грузии, это важно. Чем больше конфликтов, тем больше американцы получают», — отметил Гусев.

Он добавил, что интересы западных стран затрагивают не только Россию, но и ее соседние государства — страны Закавказья и Центральной Азии. Также эксперт упомянул, что финансовая поддержка грузинской оппозиции осуществляется непосредственно через Госдепартамент США и ЦРУ. Цель этих действий очевидна — ослабить влияние пророссийски настроенных граждан Грузии, заключил Гусев.