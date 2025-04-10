Эксперт отметил, по каким направлениям будут восстановлены отношения РФ и США

После восстановления полноценных контактов между МИД России и Госдепом США можно будет разговаривать о том, по каким направлениям будут восстановлены российско-американские отношения, включая, например, передпоключение Mastercard и прямые рейсы в Штаты, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Тут речь идет не только о взаимодействии дипломатов. Дипломатия — это первооснова. После восстановления полноценных контактов между МИД России и Госдепом можно будет разговаривать о том, по каким направлениям мы будем восстанавливать наши отношения. И вот тогда да: и Mastercard переподключат, и самолеты из Москвы в Нью-Йорк полетят», — сказал Сипров.

Он добавил, что, возможно, многие американские бизнесы займутся поиском путей по возвращению в Российскую Федерацию.

«Здесь стоит напомнить, что это второй раунд переговоров, проходит ровно в том же составе. Первый раунд состоялся 27 февраля. Вот сегодня уже второй тур переговоров. Россию и 27 февраля, и сегодня представляет Александр Дарчиев. В феврале он возглавлял соответствующее направление в министерстве иностранных дел, а сегодня он направился на эту встречу уже в новом качестве — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — рассказал политолог.

Сипров отметил, что посол Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер уже смогли в ходе своей первой встречи наметить проблемы, причем проблемы первостепенные.

«России предстоит вернуть незаконно отобранные объекты собственности, которые использовались МИД РФ на территории Америки, и решить еще целый ряд технических вопросов. Ну а сегодня, и российский МИД это уже анонсировал, продолжается предметная работа по устранению вот такого рода технических преград», — заключил эксперт.