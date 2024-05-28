Эксперт Оленченко прокомментировал скандал с первыми леди Франции и ФРГ
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Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон не соответствуют положению, которое занимают.
Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер смеются на фоне мемориала жертвам Холокоста в Берлине.
По мнению Оленченко, такое поведение жен глав государств может говорить об их отношении к историческим событиям. Он заметил, что Германия уже сталкивалась с подобными случаями.
«Это говорит о том, что эти люди не задумываются о той ответственности, которая на них ложится по их положению, а соответственно возникает вопрос, чего можно ожидать от этих людей?» — высказался Оленченко в эфире радио Sputnik.
Эксперт добавил, что избирателям следует задуматься о том, что у власти в европейских странах находятся безответственные люди.