Bild: жены Макрона и Шольца опозорились перед мемориалом жертвам холокоста

Первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись у стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — сказано в сообщении.

Супруги Макрона и Шольца возложили венки, а лидер Франции сделал запись в памятной книге. Авторы публикации назвали фотографию смеющихся Брижит и Эльке «раздражающим». Также поведение жен политиков спровоцировало волну недоумения и в других странах Европы.

Пользователи соцсетей заявили, что первые леди грубым образом нарушили этикет.