Эксперт объяснил, как долго продлится перемирие между Ираном и Израилем

Перемирие между Ираном и Израилем представляет собой лишь временную передышку в затяжном конфликте, где США продолжают играть ключевую роль. Основная задача американо-израильской агрессии — радикально трансформировать региональный баланс сил, подготовить условия для возможной смены режима в Иране, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

На данный момент стратегия Израиля предполагает чередование силовых ударов с периодами перемирия, во время которых активизируются оппозиционные силы в Иране, ведутся попытки деморализовать население через информационное давление, а также создаются условия для раскола внутри иранской элиты, включая структуры КСИР.

«Продолжение конфликта несет серьезные гуманитарные последствия, в том числе возможность нового миграционного кризиса, рост радикальных настроений в регионе и усиление дестабилизации на Ближнем Востоке. При этом на данный момент США едва ли будут готовы к приему потенциальных беженцев, особенно из числа политически активных мусульман», — сказал политолог.

Администрация Трампа восстановила и усилила «мусульманский бан». Теперь в страну запрещен въезд граждан как минимум из 12 стран, включая Иран.

«При этом полностью приостановлена программа приема беженцев (USRAP). Политика включает ужесточенный режим проверки, массовые депортации с ускоренной процедурой и планирование расширения тюрем для мигрантов вроде Гуантанамо. Эти меры направлены на „защиту безопасности“ и снижение числа прибывающих в Штаты нелегальных мигрантов, но в итоге приводят к усугублению гуманитарного кризиса», — добавил эксперт.