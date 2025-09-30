Референдумы 2022 года стали началом этапа восстановления исторической справедливости, воссоединения разделенного когда-то русского мира. Важно отметить, что решение было принято самими жителями этих регионов в полном соответствии с уставом ООН, закрепляющим право народов на самоопределение. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и попытки сорвать волеизъявление, люди сделали свой осознанный выбор в пользу решения быть с РФ, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алина Науменко.

«Это событие имеет фундаментальное значение и с геополитической точки зрения. Возвращение этих территорий не только восстановило исторические границы нашей страны, но и создало критически важный буфер, укрепив стратегические позиции России в Причерноморье», — сказала Науменко.

Работа по восстановлению исторических регионов ведется системно. В общей сложности на сегодняшний день принято более 50 законов, которые гармонизируют законодательство ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с российским.

Активно ведется строительство новых объектов в исторических регионах: с 2022 года было восстановлено более 23 тыс. объектов капитального строительства, в разрушенные и полуразрушенные города вернулась жизнь. Согласно поставленной президентом РФ задаче, до 2030 года регионы по уровню и качеству жизни должны соответствовать тому уровню, на котором находится основная территория России. Благодаря вкладу регионов-шефов, федеральных ведомств, госкорпораций и просто неравнодушных людей эта задача будет выполнена в срок.

«Несмотря на все вызовы, Россия доказала, что способна не только защитить людей, которые долгие годы ждали воссоединения с нашей страной, но и вдохнуть новую жизнь в исконно русские земли, открыв возможности развития в составе великой страны», — сказала политолог.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

