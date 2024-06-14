Эксперт Лунев обозначил вероятность мены власти на Украине

В ближайшее время стоит ожидать все больше новостей о различных пертурбациях в офисе Зеленского, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Отдельной строкой прошелся слух о заговоре экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и его ближайших генералах. Не остался в этой истории и экс-советник офиса президента Украины Арестович*, который списался со счетов и вовсе ушел в полу-позицию.

Новой фигурой в этой повести становится руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Кому, если не руководителю аппарата президента, быть ближайшим к потенциальному посту: знает внутреннюю кухню, на контакте с американскими чиновниками. На мой, взгляд Ермак - это лишь начало кадровой истерии вокруг президентского кресла», - сказал политолог.

Ситуация обострилась в связи с истечением срока Зеленского согласно нормам конституции страны. Оппоненты Зеленского будут использовать эту ситуацию, чтобы начать откручивать эту тугую гайку, но есть нюанс: политической системе и будущему экономики Украины эти игры дорого обойдутся.

«Ни один кадровый переполох в истории не отмечен положительной динамикой для развития страны. Западные чиновники и политическая элита Украины вместе могут добить государство, у которого и так тяжелые раны», - обозначил эксперт.

* - внесен в реестр террористов и экстремистов.