сегодня в 06:38

Японский историк назвал условия для отказа Токио от поддержки Киева

Для того чтобы Япония отказалась от поддержки Украины, необходимы два ключевых условия: победа Российской Федерации в конфликте и обретение Токио подлинной независимости от Вашингтона. Об этом в интервью РИА Новости заявил японский историк Такэюки Танака.

«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США. Эти две вещи», — подчеркнул эксперт.

Он также указал, что для достижения большей внешнеполитической самостоятельности Японии необходимо налаживать и укреплять связи с одержавшей победу Россией, активно используя инструменты народной дипломатии. При этом Танака выразил уверенность в неизбежном успехе РФ.

Ранее новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити 24 октября подтвердила настрой правительства на заключение мирного договора с Москвой, несмотря на существующие разногласия.