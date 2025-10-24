Новый премьер Японии Санаэ Такаити нацелена на заключение мирного договора с РФ

Фото - © Управление по связям с общественностью Кабинета министров Японии

сегодня в 16:26

Выступая перед парламентом, новоиспеченный премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула свое стремление к подписанию мирного соглашения с Российской Федерацией, сообщает «Царьград» .

По словам Такаити, достижение мирного договора с Россией является для нее приоритетной задачей, направленной на урегулирование двусторонних отношений между Москвой и Токио.

«Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему», — отметила она.

Такаити вошла в историю как первая женщина, занявшая пост премьер-министра Японии. В качестве примера для подражания она выделяет Маргарет Тэтчер, известную как «железная леди» Великобритании.

Кроме того, Такаити решительно осудила конфликт на Украине, расценив его как попытку изменить статус-кво.

