Эксперт: французские «Миражи» не помогут Украине

сегодня в 06:59

Обещанные Макроном истребители не повлияют на украинский конфликт

Обещанные президентом Франции Эммануэлем Макроном истребители «Мираж» не повлияют на украинский конфликт, сказал газете «Известия» военный эксперт Владимир Литовкин.

По его словам, подготовка пилота должна быть достаточно высокой, включая наработанный военный опыт.

«Одно дело — научить его взлетать и садиться, другое дело — научить вести воздушный бой. Тем более на истребителях Mirage французские обозначения, поэтому летчик должен знать язык», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине пять истребителей Mirage и подготовит военных пилотов.