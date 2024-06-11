Эксперт: Франция в ситуации с Украиной забыла об отказе в английской помощи

Французские истребители Mirage и вся помощь Запада не помогут Украине, заявил французский полковник Бертран Дарра. Его слова цитирует RT .

Французский эксперт в интервью LCI, отметил, что Париж может передать Киеву шесть истребителей Mirage

При этом ВВС Франции насчитывает 26 таких боевых самолетов.

«В 1940 году французы попросили британцев помочь им своими истребителями Spitfire, чтобы поддержать ситуацию на фронте. Британцы же подумали, что Франции уже ничем не помочь, и сказали: „Мы не дадим вам наши Spitfire, потому что мы следующие в списке“, — отметил Дарра.

Он указал, что тогда Англия воевала с Германией. Сейчас военного противостояния с Россией нет.

Но западные лидеры готовы поделиться своими арсеналами с Киевом, и это проблема, подчеркнул полковник.