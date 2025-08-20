Эксперт Денисов назвал опасной темой обмен территориями между РФ и Украиной

В урегулировании украинского конфликта фигурирует тема обмена территориями между РФ и Украиной. Однако эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает ее «опасной», сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, в Конституции РФ запрещаются подобные «поползновения». Кроме того, он считает, что Москва не должна оставлять под украинским контролем часть своей земли.

Денисов отметил, что Киев и РФ пока что не приблизились к компромиссу по вопросу территорий. По крайней мере, это следует из открытой информации.

Он также считает, что личная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только тогда, когда стороны «утвердят повестку». По его мнению, этот саммит должен быть организован, когда «придет время подписывать документы».

Ранее стало известно, что Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне не стал категорически отвергать возможность территориальных обменов. По его словам, такие решения потребуют преодоления конституционных ограничений.