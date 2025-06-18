Эксперт: американцы сейчас очень серьезно увязнут в Иране

По данным ABC News, в США заявили, что следующие 24-48 часов станут переломными в конфликте с Ираном — Вашингтон может присоединиться к военной операции Израиля. Бывший офицер армии США Станислав Крапивник считает, что американцы глубоко увязнут в Иране и создают идеальный момент для удара по Киеву, сообщает «Царьград» .

Как пояснил Крапивник, Украина ослабила ПВО из-за его переброски в Израиль. Это произошло потому, что там находились американские системы с их операторами

«Я бы сейчас ударил и еще как. Потому что без большого движения на фронте конфликт еще долго не закончится», — отметил бывший офицер армии США.

По его мнению, внимание США уходит с Украины. Крапивник уточнил, что американские политики, как видно из интервью Такера Карлсона с Тедом Крузом, плохо понимают иранские реалии. Однако, как подчеркнул эксперт, элиты США зарабатывают на войне огромные деньги, и их не волнуют жертвы, лишь бы избежать проблем дома.

«Так что они завязнут, они очень серьезно завязнут [в Иране]. И это будет очень хорошее время начать масштабное наступление [на Украине]», — подытожил эксперт.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Израиль и США недооценили уровень поддержки Ирана Китаем.