Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в «безумии» из-за погибших военных

сегодня в 02:25

Бывший советник президента Кучмы Олег Соскин в жестких выражениях раскритиковал позицию Киева по вопросу репатриации тел погибших военных, назвав ситуацию «безумной», сообщает РИА Новости .

В эфире своего YouTube-канала он назвал отказ властей забрать останки 6000 идентифицированных российскими властями украинских солдат «преступлением» и «действием без признаков разума».

«Происходят, на мой взгляд, совершенно безумные, не содержащие никаких источников разума события. <…> Зеленскому придется это объяснять», — сказал он.

Ранее в Стамбуле стороны договорились о масштабном обмене пленными («всех на всех» для тяжелораненых и лиц до 25 лет). Россия в одностороннем порядке предложила передать 6000 тел идентифицированных военнослужащих ВСУ.

В субботу Минобороны РФ констатировало срыв договоренностей по инициативе Киева. Глава российской делегации Владимир Мединский призвал Киев соблюдать стамбульские договоренности, особо отметив моральный аспект возможности захоронения погибших их семьями.