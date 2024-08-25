Экс-сотрудник АНБ Сноуден раскритиковал Макрона из-за задержания Дурова
Фото - © скриншот
Бывший работник агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обрушился с критикой на французское правительство в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пост в соцсети Х.
Сноуден назвал факт задержания Дурова попыткой посягнуть на свободу слова. Экс-сотрудника АНБ США удивили действия французского президента Эммануэля Макрона.
По словам Сноудена, правительство этой европейской страны опустилось до взятия Дурова в заложники. Таким образом Париж преследует цель захватить доступ к частным перепискам, чем унижает не только Пятую республику, но и другие страны мира.
Ранее во французском министерстве иностранных дел не стали давать комментарии по поводу ареста Дурова. Там порекомендовали журналистам обратиться в суд.