Риттер: командующий НАТО будет уничтожен при нападении на Калининград

Атака НАТО на Калининградскую область России приведет к незамедлительному и жесткому ответу, который уничтожит командный пункт альянса. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил отставной американский разведчик и бывший офицер морской пехоты Скотт Риттер, сообщает РИА Новости .

«Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт», — прокомментировал он публичные заявления командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью, который ранее утверждал, что альянс может «отключить свет» в анклаве.

По мнению Риттера, подобные заявления западных командиров лишь подчеркивают, что «Европа держит курс на эскалацию отношений с Россией».

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя возможную блокаду региона, предупредил, что такие действия приведут к «невиданной эскалации конфликта».

В июле генерал Донахью сообщал, что НАТО разработало план оперативного подавления оборонительного потенциала российских сил в Калининграде в рамках стратегии «линии сдерживания на восточном фланге», предполагающей усиление наземной мощи и взаимодействия военных с промышленностью.

