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Порошенко: в первые часы СВО на Украине власть сбежала из Киева

Бывший президент страны Петр Порошенко сообщил, как он защищал Киев, когда в первые часы СВО на Украине власть сбежала из столицы от российских военных, его слова приводит РИА Новости .

«В первые часы я здесь с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…» — сказал Порошенко во время телевизионного интервью.

Экс-глава государства также раскритиковал «плана победы» Владимира Зеленского из-за невыполнимых требований от стран Запада.

По словам Порошенко, Зеленский предпочитает «сидеть и ждать, пока вы (Запад — ред) все сделаете».

Ранее сообщалось, что представители Вашингтона консультировались с окружением Порошенко и мэра Киева Владимиром Кличко по поводу возможной смены Зеленского.