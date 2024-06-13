Экс-президент Украины не боится ограничений тепла

сегодня в 23:30

По словам политика, веерные ограничения в электро- или теплоснабжении не повлияют на желание жителей Украины уехать из страны.

Порошенко считает, что чиновники разворовывают средства, предназначенные для восстановления инфраструктуры.

«Они крадут деньги... они крадут время, а Украина платит за это украденной время чрезвычайно высокую цену», — рассказал Порошенко.

Ранее член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что Киев не сможет восстановить уничтоженную инфраструктуру.