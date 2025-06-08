Нынешний президент Украины Владимир Зеленский снимет с себя полномочия и покинет страну, а исполнять обязанности главы государства будет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Такой прогноз составил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, сообщает ТАСС .

Он написал в своем Telegram-канале, что решение о смещении Зеленского с поста президента, «похоже, уже приняли в США». Азаров заявил, что «из Вашингтона дали отмашку».

Экс-премьер Украины добавил, что европейские политики не смогут повлиять на решение отстранить Зеленского от власти. Азаров думает, что нынешний президент Украины уйдет в связи с истечением срока полномочий и уедет, а Стефанчук начнет формировать новый политический пейзаж.

Ранее Азаров заявил, что задача Зеленского состоит в том, чтобы американцы ввели самые жесткие санкции. Президенту Украины невыгодно наступление мира.