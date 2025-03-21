Экс-премьер Франции получил письмо с патроном и угрозами

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп пожаловался на то, что получил письмо с патроном, содержащее угрозы в его адрес, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ouest France.

Сотрудники мэрии Гавра (мэром которого является Филипп — ред.) обнаружили боеприпас в конверте с письмом с угрозами, предназначенным для Эдуара Филиппа.

В конверте была гильза от патрона, а угрозы относились к планам Филиппа участвовать в выборах в 2027 году.

По факту инцидента проводится расследования.

Ранее экс-президента Франции Николя Саркози отправили под домашний арест с обязанностью носить электронный браслет в течение года.