На экс-президента Франции надели браслет

Экс-президента Франции Николя Саркози отправили под домашний арест с обязанностью носить электронный браслет в течение года, сообщает «МК» .

Саркози был осужден на три года за финансовые нарушения при проведении избирательной компании в 2012 году. Апелляции политика оказались безуспешными.

Теперь бывший глава государства может отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.

70-летний Саркози руководил страной 2007-го по 2012-й год. Выборы республиканец Саркози проиграл социалисту Франсуа Олланду.