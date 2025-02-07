На экс-президента Франции надели браслет

Саркози отправили под домашний арест с браслетом
Политика

Экс-президента Франции Николя Саркози отправили под домашний арест с обязанностью носить электронный браслет в течение года, сообщает «МК».

Саркози был осужден на три года за финансовые нарушения при проведении избирательной компании в 2012 году. Апелляции политика оказались безуспешными.

Теперь бывший глава государства может отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.

70-летний Саркози руководил страной 2007-го по 2012-й год. Выборы республиканец Саркози проиграл социалисту Франсуа Олланду.