Страны Запада однажды уничтожат или спишут президента Украины Владимира Зеленского. Вместо него они приведут ко власти политика, который сможет пойти на переговоры с РФ, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Украинского президента могут уничтожить, сымитировав удар по нему со стороны ВС РФ. Причин, почему Запад пойдет на это, две. Первая — Зеленский знает слишком много. Вторая — необходим будет «козел отпущения», на которого можно направить основной негатив, отметил Прозоров.

По его словам, президентом Украины после Зеленского могут сделать человека с чистой репутацией. Один из претендентов — бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Ему формируют позитивный имидж на международной арене.

Ранее Прозоров говорил, что Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком планировали снять руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова*. В последнее время он стал популярнее среди киевских элит.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.