Организованная 6 января встреча «коалиции желающих» во французском Париже является продолжением очередных попыток ЕС затянуть и продолжить конфликт на Украине. Это только приближает разрыв войск Киева со стороны ВС РФ, рассказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала, сообщает РИА Новости .

Он не понимает, с какой целью западные страны тратят большое количество времени на то, что не может быть принято. «Коалиция желающих» делает это, чтобы свести на нет мирный процесс, и конфликт шел дальше, считает Дэвис.

«Но вот что заложено изначально: Украина проиграет», — отметил подполковник армии США в отставке.

Неизвестно, как долго будет идти противостояние дальше перед финальным прорывом ВС РФ. При этом западные элиты понимают, что украинская военная машина близка к краху. Таким образом, затягивание мирных переговоров принесет Украине еще больший ущерб, чем принятие поражения.

6 января руководители стран «коалиции желающих» подписали документ о размещении войск на Украине. Это может произойти, если Киев и Москва подпишут мирное соглашение.

