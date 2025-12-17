Экс-офицер: французские военные присутствуют на Украине

Французские военные специалисты находятся на территории Украины для обучения личного состава Вооруженных сил. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт, бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.

Он объяснил их присутствие оперативной необходимостью, связанной с поставками вооружений из Парижа.

«Да, [французские военные присутствуют на Украине] хотя бы потому, что мы поставили вооружение, для применения которого нужно обучать личный состав. В частности, Caesar, но особенно системы противовоздушной обороны, которые достаточно технологичны. Так что в этом случае нужно обучать личный состав», — отметил Моро.

При этом эксперт охарактеризовал масштабы присутствия как ограниченные. По его оценке, французское военное присутствие на Украине «не очень значительное», а самих специалистов «немного».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление британского премьера Кира Стармера о планах «коалиции желающих».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.