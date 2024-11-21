Экс-лидер лейбористов потребовал от Стармера прояснить ситуацию со Storm Shadow

«Премьер-министр должен немедленно сделать заявление в парламенте, чтобы прояснить, были ли британские ракеты запущены по России», — сообщил на странице в соцсети X.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник на Западе сообщило, что украинская армия впервые атаковала Россию англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Ранее о применении этих дальнобойных ракет малой заметности заявили «Два майора», отметив, что целью атаки стала Курская область.

Американские журналисты утверждают, что с помощью Storm Shadow ВСУ атаковали российские военные объекты. В статье заявлено, что правительство Великобритании разрешило украинцам применить их ракеты для удара по России, поскольку считает, что Москва якобы эскалирует конфликт.