Экс-генсек НАТО в молодости раз месяц в Норвегии встречался с сотрудником КГБ

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время работы не делал ничего, за что теперь было бы стыдно. В молодости раз в месяц в Норвегии он ходил в ресторан с сотрудником КГБ, пишет РБК со ссылкой на FT.

«Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения», — говорит Столтенберг.

Столтенберг отметил, что в 1991 году пытался переманить своего знакомого в НАТО, но Кириллов отказался принимать такое предложение.

Ранее сообщалось, что в отношении Столтенберга подали в суд. Причиной иска стало «разжигание конфликта на Украине».