Против экс-главы НАТО подали в суд за разжигание конфликта на Украине

Французский писатель Патрик Пазен подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его участие в разжигании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Иск был подан 27 сентября. На тот момент Столтенберг еще занимал пост генсека НАТО. В иске отмечается, что он имел возможность предотвратить конфликт, однако ничего не делал, а только разжигал его.

Принял ли суд иск к рассмотрению — не уточняется.

До этого Пазен подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что НАТО следует «уйти в отставку» вместе с покидающим свой пост генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

Как отмечает газета, организация за все годы своего существования так и не смогла внесли вклад в становлении безопасного мирового порядка. Более того, она усугубила положение и создала множество дилемм в данном вопросе.