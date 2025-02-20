Бывший депутат Рады Олег Царев считает, что украинский президент Владимир Зеленский попытается договориться с американским лидером Дональдом Трампом о предоставлении личных гарантий, сообщает РИА Новости .

Ранее в британской газете The Telegraph прокомментировали разработанное Вашингтоном соглашение о добыче ресурсов на территории Украины. Условия Трампа по украинским ископаемым «хуже репараций», считают в издании.

Экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что киевский режим может торговать железнорудным сырьем, например, марганцем. Также в Желтых Водах Днепропетровской области есть уран, которым тоже может заинтересоваться США. Однако многие местонахождения находятся в частной собственности.

На разработку нужны миллиарды, считает Царев. Однако Зеленского интересует нечто другое. Экс-депутат Рады уверен, что президенту Украины все равно, что будет со страной и ресурсами.

«Его интересуют только личные гарантии», — сказал Царев.

Зеленский на фоне соглашения о ресурсах пытается договориться с Трампом о гарантиях личной безопасности. Он просит оставить ему собственный капитал, а также предоставить возможность перебраться, например, в Британию, считает Царев.