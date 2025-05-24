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Экс-депутат Рады рассказал, на чем основана политика Зеленского

Экс-депутат Верховной рады, бизнесмен и протодиакон Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский заявил, что основой политики правительства Украины стало разжигание ненависти, сообщает « Газета.ru ».

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский, в частности, активизировал преследование канонической УПЦ.

Политик добавил, что сейчас на Украине установлена диктатура, а народ «живет в атмосфере страха».

«Наши архиепископы подвергаются гонениям, против них возбуждаются совершенно ложные уголовные дела, избиваются наши прихожане, отбираются наши церкви, так что на Украине процветает сатанизм», — отметил Новинский.

Ранее в Черновицкой области прихожане Украинской Православной Церкви (УПЦ) предотвратили попытку захвата Николаевского храма.

По словам нардепа Артема Дмитрука, на защитников храма напали вооруженные люди, применившие дубинки, электрошокеры, слезоточивый газ и огнестрельное оружие.