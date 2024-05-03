Экс-чиновник ООН: Украина рискует уменьшиться из-за конфликта и политики

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Украина рискует уменьшиться в размерах из-за военного конфликта и политических разногласий внутри страны, заявил бывший помощник генерального секретаря ООН Михаэль фон Шуленбург. Его слова со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche цитирует RT .

Фон Шуленбург считает, что Украину спасет только мирное соглашение. Иначе страна потеряет территории из-за военных действий и внутренней политической нестабильности

При этом «настоящие друзья украинского народа» должны прекратить военную помощь и помочь договориться с Россией, сказал дипломат.

Ранее конгрессмен палаты представителей США Адам Смит заявил, что Киеву лучше сохранить имеющиеся сейчас территории.