Экс-чиновник ООН: Украина рискует уменьшиться из-за конфликта и политики
Бывший помощник генсека ООН заявил о риске Украины уменьшиться
Украина рискует уменьшиться в размерах из-за военного конфликта и политических разногласий внутри страны, заявил бывший помощник генерального секретаря ООН Михаэль фон Шуленбург. Его слова со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche цитирует RT.
Фон Шуленбург считает, что Украину спасет только мирное соглашение. Иначе страна потеряет территории из-за военных действий и внутренней политической нестабильности
При этом «настоящие друзья украинского народа» должны прекратить военную помощь и помочь договориться с Россией, сказал дипломат.
Ранее конгрессмен палаты представителей США Адам Смит заявил, что Киеву лучше сохранить имеющиеся сейчас территории.